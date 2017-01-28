Ели таблетки и пили кипяток: четверо детей попали в больницы Петербурга за сутки

Санкт-Петербург, 28 января. Четверо малолетних детей попали в больницы Петербурга вчера. Причиной стало отсутствие должного наблюдения за детьми со стороны взрослых.

Так, утром двухлетний ребенок хлебнул кипятка из заварочного чайника. Мальчик получил ожоги рта и глотки и в тяжелом состоянии был доставлен в Детскую городскую больницу №5.

Вечером в больницы попали еще трое детей — двухлетняя девочка, упавшая со стула в кафе в центре города и получившая ушибы живота и ног, годовалая девочка, которую уронила во время купания собственная мать, а также девятилетний мальчик, которого родительница накормила нейролептическим препаратом. Из-за того, что она серьезно превысила дозировку, мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.