Стали известны темы переговоров Путина и Трампа

Москва, 28 января. Тема отмены антироссийских санкций почти наверняка будет поднята во время первых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В этом уверен советник Института современного развития Никита Масленников.

«То, что этот вопрос так или иначе будет затронут — это понятно. Я допускаю, что его поставит наверняка, прежде всего, господин Трамп. Тем более что на завтра запланирован разговор Трампа с госпожой Меркель как раз по вопросу взаимоотношений с Россией и Украиной», — рассказал он РИА Новости.

Как сообщает «Национальная служба новостей», администрация Трампа уже подготовила проект указа об отмене пакета антироссийских санкций. Вероятнее всего, главным условием для снятия санкций станет сотрудничество с США в борьбе с исламским терроризмом.