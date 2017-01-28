Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и Трампа

Стали известны темы переговоров Путина и Трампа

13:02  28 Января 2017
84

Эксперты уверены, что Трамп поднимет тему санкций во время разговора с Путиным

Москва, 28 января. Тема отмены антироссийских санкций почти наверняка будет поднята во время первых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.  В этом уверен советник Института современного развития Никита Масленников.

«То, что этот вопрос так или иначе будет затронут — это понятно. Я допускаю, что его поставит наверняка, прежде всего, господин Трамп. Тем более что на завтра запланирован разговор Трампа с госпожой Меркель как раз по вопросу взаимоотношений с Россией и Украиной», — рассказал он РИА Новости.

Как сообщает «Национальная служба новостей», администрация Трампа уже подготовила проект указа об отмене пакета антироссийских санкций. Вероятнее всего, главным условием для снятия санкций станет сотрудничество с США в борьбе с исламским терроризмом.

#владимир путин #дональд трамп
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров