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Происшествия
Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

13:07  28 Января 2017
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Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

Москва, 28 января. Женщина с ребенком получили травмы из-за падения на рельсы на одной из станций Московского метрополитена. 

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Молодежная». Женщина и ребенок упали на рельсы по неосторожности и получили различные травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Выбраться им помогли сотрудники метро и полиции. На платформе пострадавших встретили врачи скорой помощи. 

Также сообщается, что из-за этого инцидента было временно отключено напряжение контактного рельса, поэтому поезда по Арбатско-Покровской линии метрополитена ходят с увеличенным интервалом. 

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что в метро на юге Москвы скончался мужчина. 

Владимир Багров
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