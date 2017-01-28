Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

Москва, 28 января. Женщина с ребенком получили травмы из-за падения на рельсы на одной из станций Московского метрополитена.

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Молодежная». Женщина и ребенок упали на рельсы по неосторожности и получили различные травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Выбраться им помогли сотрудники метро и полиции. На платформе пострадавших встретили врачи скорой помощи.

Также сообщается, что из-за этого инцидента было временно отключено напряжение контактного рельса, поэтому поезда по Арбатско-Покровской линии метрополитена ходят с увеличенным интервалом.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что в метро на юге Москвы скончался мужчина.