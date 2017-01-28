Красноярец открыл стрельбу из охотничьего ружья в магазине

Красноярск, 28 января. Житель Красноярска устроил стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья «Сайга» у себя в квартире. После этого мужчина вышел на улицу и разгромил торговый павильон, где также произвел несколько выстрелов.

Как сообщает региональное управление МВД РФ, инцидент произошел на проспекте Металлургов. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

«Прибывшие полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, им оказался неработающий 28-летний местный житель. У него изъято гладкоствольное охотничье ружье «Сайга», — отметили в полиции.

Как уточняет Газета.Ru, в ходе проверки было установлено, что ружье зарегистрировано на мужчину. Сам он к уголовной ответственности ни разу не привлекался.