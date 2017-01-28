ВКС РФ раскрыли сроки испытаний новой противоракеты

Москва, 28 января. Новая противоракета ближнего действия российской системы ПРО будет испытана в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган. Об этом сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

Тагиев отметил, что на полигоне ежегодно проходят один-два испытательных пуска противоракет, имеющихся на вооружении. Цель пусков — подтвердить их тактико-технические характеристики.

«В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — рассказал Тагиев в эфире «Эха Москвы».

Кроме того, сообщил Тагиев, количество пусков на полигоне в ближайшие годы увеличится в несколько раз.