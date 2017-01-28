Новости США: Трамп против беженцев, Facebook против Трампа, «сексисты» против Клинтон

Трамп подписал указ, запрещающий «мусульманскую» иммиграцию в США. В Facebook боятся, как бы эта политика не отразилась на доходах соцсети. В Калифорнии агитируют за референдум о выходе штата из состава США. Известный журналист признался в ненависти к Хиллари Клинтон. Обо всем этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Запрет на мусульман» Трампа

Американский президент Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней — прием мигрантов из ряда других мусульманских стран. Трамп объясняет необходимость своего указа желанием не дать радикальным исламистам и членам террористических организаций проникнуть на американскую землю.

«Они нам здесь не нужны», — цитирует его слова Fox News.

Тут же на президента США обрушился шквал критики по всем направлениям. Некоторые обвиняют его в исламофобии, некоторые указывают на то, что заморозка программы по приему беженцев может негативно отразиться на способности самих американцев перемещаться за рубежом. Уже указ Трампа называют «запретом на мусульман», передает Politico.

Марк Цукерберг против Трампа

Создатель Facebook Марк Цукерберг уже успел осудить взгляды Трампа на проблему миграции, назвав их «неамериканскими». Интересна в этом, впрочем, не столько сама позиция Цукерберга, сколько вполне коммерческие мотивы, которые, возможно, скрываются за ней. Американское издание Techcrunch, специализирующееся на новостях из сферы IT-технологий, уже предположило, что, должно быть, Марк Цукерберг сейчас крайне озабочен потенциальными убытками, которые может понести его компания из-за антииммиграционной политики Трампа. Все же Facebook — наниматель многих технических специалистов и программистов, приехавших в США из ближневосточных стран. Если продлевать и получать свои рабочие визы при Трампе этим специалистам станет сложнее, то могут пострадать и прибыли компании.

Возражать Хиллари Клинтон — значит, быть сексистом

Журналист и телеведущий канала NBC Чак Тодд признался, что он и его коллеги в ходе предвыборной кампании умышленно не рассказывали о том, сколь малой поддержкой Хиллари Клинтон пользуется у жителей центральных штатов США.

Сейчас он сетует на то, что он и другие американские СМИ не захотели «рассказать историю всех американцев». Впрочем, оно и неудивительно: американские журналисты боялись показаться сексистами. Как-то, рассказывает Тодд, он и некоторые другие работники СМИ проезжали через сельскую местность. Там они заметили несколько плакатов с призывом отправить Хиллари Клинтон в тюрьму. Сообщили ли они о них в своем эфире? Нет.

«Я думаю, это был страх того, что мы будет выглядеть как настроенные против женщин сексисты, если мы сообщим об этом», — признается Тодд в своем подкасте.

Калифорния подумывает о независимости

Некоторые раздосадованные избранием Трампа на пост президента жители Калифорния начали сбор подписей за проведение в их штате референдума о выходе из состава США. Для того чтобы референдум мог состояться в 2018 году, петиция должна будет собрать более 585 тысяч подписей в течение ближайших 180 дней. Последние опросы общественного мнения показывают, что идея независимой Калифорнии пока особой поддержкой не пользуется. Тем не менее, отмечает Washington Times, с каждым днем движение приобретает все больше новых последователей.

Кто заплатит за стену на границе с Мексикой

Дональд Трамп и президент Мексики Пенья Ньето признали, что придерживаются радикально противоположных позиций по поводу идеи строительства стены на мексиканско-американской границе. Пока публичное обсуждение данного вопроса будет приостановлено.