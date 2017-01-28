Эксперты выясняют, какие действия экипажа Ту-154 привели к катастрофе
Москва, 28 января. Члены объединенной технической комиссии изучают работу пилотов Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море 25 декабря.
В настоящий момент основной версией произошедшего является ошибка экипажа. Чтобы расшифровать данные бортовых самописцев, пришлось прибегнуть к помощи гражданских экспертов.
Однако какие именно действия пилотов стали причиной трагедии, пока не установлено, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что восстановить последовательность событий на борту Ту-154 не удается из-за низкого качества данных, передает «Газета.ру».
Комментарии
Новости партнеров