Сирия, 28 января. Сирийские войска продолжают масштабную операцию против ИГ* на западе от Дамаска. Боевики «Джебхат ан-Нусры»** уничтожили лидера «Джейш Аль-Муджахидин» в ходе боев в Алеппо. Бойцы проправительственного иракского ополчения нанесли серьезный численный урон отрядам ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают масштабное наступление на опорные пункты боевиков ИГ недалеко от населенного пункта Аль-Махса, расположенного на восточных склонах гор Каламун в западной части провинции Дамаск. В ходе столкновений правительственным войскам удалось отбить стратегически важную высоту Аль-Катия, откуда в данный момент артиллерия САА продолжает вести массированный обстрел позиций террористов. В результате отряды ИГ несут серьезные численные потери. Наступление сирийской армии в этой части провинции продолжается. В этом регионе после длительного перерыва вновь активизировалась деятельность террористов. Боевики пытались заблокировать шоссе между городами Хомс и Дамаск, тем не менее в результате недавней операции САА отряды ИГ оказались в кольце. Благодаря работе сирийской разведки правительственным силам было известно о готовящейся атаке террористов.

Провинция Алеппо

Ожесточенные столкновения между боевиками оппозиционных сил в провинции Алеппо продолжаются практически беспрерывно. Интенсивные бои прошли в населенном пункте Такад на востоке от города Алеппо. Наибольший урон в результате массированных артиллерийских перестрелок и прямых боестолкновений с боевиками «Джебхат ан-Нусры» понесли отряды группировки «Джейш Аль-Муджахидин». Было уничтожено около 20 членов формирования, в том числе его лидер Абдулла Махзум. Согласно заявлениям представителей «Джебхат Фатх аш-Шам», они борются с коррупционерами в тех формированиях, которые ослабляют сирийские оппозиционные силы. По их мнению, именно коррупция в ряде повстанческих группировок привела к тому, что боевики оппозиции были вынуждены уступить Алеппо сирийской армии. «Ан-Нусра» утверждает, что из-за этого якобы целые линии фронта оказались без защиты. Многие вооруженные повстанческие организации, опасаясь атак «Джебхат Фатх аш-Шам», примкнули к формированию «Ахрар аш-Шам», которое превосходит «Ан-Нусру» в численной силе. Представители этой группировки заявили, что начнут полномасштабную войну против «Джебхат ан-Нусры», если атаки с их стороны не прекратятся.

Провинция Хомс

Обстановка в окрестностях правительственной авиабазы «Т-4», находящейся в восточной части провинции Хомс, остается напряженной. Бои в этом регионе продолжаются. Военнослужащим сирийских войск в ходе очередной атаки позиций ИГ удалось ликвидировать несколько групп боевиков и уничтожить две автомашины с крупнокалиберными пулеметами. Перестрелки в этой части провинции, тем не менее, пока продолжаются. Недавно правительственные силы взяли под контроль стратегически важный населенный пункт Бир Аль-Фавайра. Однако, как отмечает военный эксперт ФАН, его взятие не может гарантировать безопасность аэродрома. Для обеспечения его полноценной работы необходимо занять территории к югу от «Т-4». Авиабаза находится недалеко от Пальмиры. Террористы ИГ в результате неожиданной атаки повторно захватили город и прилегающие районы в середине декабря прошлого года.

Военнослужащие сирийских войск контратаковали укрепленные районы боевиков оппозиционных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Хула в северной части провинции Хомс. Подразделения САА открыли огонь по террористам из крупнокалиберных пулеметов в ответ на недавние массированные обстрелы со стороны боевиков. Дислоцирующиеся в этой части провинции вооруженные группировки, подконтрольные формированию «Джебхат Фатх аш-Шам», регулярно нарушают установленный в конце 2016-го года режим перемирия, обстреливая правительственные позиции и жилые кварталы.

Провинция Дейр эз-Зор

К югу от города Дейр эз-Зор продолжаются активные боевые действия. Столкновения между правительственной армией и силами «Исламского государства» идут на западе от авиабазы САА. Боевики ИГ вновь предприняли попытку прорвать оборону сирийских сил в этой части провинции, однако понесли численный урон и были отброшены назад. Ранее террористам удалось взять аэродром в двойное кольцо, отрезав сирийские подразделения от базы. Однако ВКС России поддержали правительственные силы, проведя ряд воздушных операций против ИГ. В результате в районе кладбища и в окрестностях военного аэродрома точными ударами российских самолетов были ликвидированы десятки террористов. Таким образом, благодаря поддержке с воздуха сирийской армии удалось несколько реабилитироваться и отбить часть территорий в регионе, однако ситуация в этой провинции по-прежнему остается крайне сложной.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают атаковать позиции вооруженных повстанческих формирований в окрестностях города Идлиб. «Ан-Нусра» ведет бои с бывшими союзниками — формированиями «Сукур аш-Шам» и «Джебхат Аль-Муджахидин». Боевики обстреливают позиции друг друга из тяжелых артиллерийских орудий и ракетных установок. Обе стороны несут серьезные потери в численности и технике. Однако «Джебхат ан-Нусре» удалось несколько продвинуться в захвате позиций противника: были взяты под контроль несколько зданий, в том числе главная городская тюрьма. Перестрелки в окрестностях города время от времени возобновляются.

Провинция Хама

По данным оппозиционного источника, сирийская авиация нанесла серию авиаударов по укрепленным районам боевиков повстанческих формирований в районе населенного пункта Укайрибат, расположенного в восточной части провинции Хама. Тем не менее, как сообщали неоднократно официальные представители Минобороны России, ВВС Сирии, как и ВКС России, не проводят бомбардировки позиций боевиков оппозиционных сил, присоединившихся к правительственному плану перемирия, в рамках вступившего в силу с 30 декабря 2016-го года режима без огня. Так, террористы «Джебхат ан-Нусры» и других подконтрольных ей вооруженных организаций пытаются дискредитировать правительственные силы, представив их мировой общественности как агрессора.

Ирак

Согласно информации командования иракской армии, отряды шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», выступающего на стороне правительственных сил в борьбе с влиянием «Исламского государства» на территории Ирака, отразили массированное наступление отрядов ИГ вблизи населенного пункта Таль Кусайба, находящегося на востоке провинции Салах-эд-Дин. Как сообщает источник, в ходе ожесточенных столкновений были ликвидированы по меньшей мере 18 террористов и свыше 20 ранены. Тем не менее в стране по-прежнему сохраняется крайне напряженная ситуация в связи с деятельностью боевиков ИГИЛ, которые контролируют значительную часть Ирака.