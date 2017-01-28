Лавров обсудит с главой МИД Эритреи ситуацию в Сирии и Африке

Москва, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник планирует встретиться с главой МИД Эритреи Османом Салехом. Главной темой переговоров станет разблокирования конфликтов в Африке, а также в Сирии и Йемене.

«На переговорах 30 января министры обсудят ключевые проблемы международной и региональной повестки дня с акцентом на предотвращение и разблокирование конфликтов в Африке, в частности, на Африканском Роге, в Южном Судане, а также на Ближнем Востоке, включая Сирию и Йемен», — сообщает пресс-служба МИД России.

На днях в Астане завершилась встреча по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Участники встречи договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщает «Национальная служба новостей».