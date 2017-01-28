Пенсионерка в Подмосковье учинила кровавую расправу над сожителем

Москва, 28 января. Пожилой житель города Серпухов в Московской области был доставлен в местную больницу с ножевыми ранениями, которые нанесла ему возлюбленная.

Серьезные раны 69-летнему мужчине нанесла его 59-летняя сожительница. Мужчине удалось выжить, в настоящий момент он находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщает «Дни.Ру».

Накануне сообщалось, что жительница Прикамья также устроила кровавую резню. Причиной послужила ревность. Женщина убила кондуктора автобуса, к которой приревновала возлюбленного, нанеся ей три ножевых удара в область груди и шеи, передает «Газета.Ru».