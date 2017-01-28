Россия поспорит с ВТО насчет «незаконности» пошлин на автомобили из ЕС

Москва, 28 января. Российская сторона не согласилась с выводами третейской группы в споре в ВТО с ЕС относительно антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили немецкого и итальянского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Москва считает, что третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о том, что некоторые аспекты антидемпингового расследования в отношении легких коммерческих автомобилей не соответствуют нормам ВТО.

В сообщении МЭР говорится, что Россия согласна только с некоторыми выводами третейской группы, а остальные будет обжаловать в Апелляционном органе ВТО для обжалования выводов.