Путин выразил Назарбаеву благодарность за встречу по Сирии в Астане

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин выразил своему казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву благодарность за вклад в организацию и проведение переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора в адрес Назарбаева звучали благодарственные слова за организацию и проведение Международной встречи по Сирии 23 и 24 января в Астане. При этом обе стороны отметили, что данная встреча послужила серьезным импульсом для обеспечения мирного урегулирования сирийского конфликта.

В Совфеде встречу в Астане расценили как шаг к возобновлению переговоров в Женеве, сообщала «Газета.Ru».