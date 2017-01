Стихи и угрозы: Мэй провоцирует Трампа на холодную войну с Россией

Посольство России в Лондоне в стихах ответило на недавнее предупреждение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй, как мы знаем, в эту пятницу посоветовала новому президенту США Дональду Трампу «сотрудничать, но остерегаться» России. Вскоре в Twitter российского посольства в Великобритании появилось следующее интересное четверостишье:

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead.

«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, Холодная война давным-давно почила», — переводят это обращение в ТАСС.

Что ж, как бы ни был забавен этот эпизод, его политическая подоплека, как кажется, также заслуживает отдельного рассмотрения. Премьер-министр Великобритании действительно порекомендовала новому национальному лидеру США с опаской относиться к России, а если и вступать в контакт с ее руководством, то всегда говорить с позиции силы. Холодная война на дворе или нет, понятно, что предложенный Мэй курс никак не будет способствовать снижению уровня политического напряжения в мире.

Остается вопросом, впрочем: будет ли этот антироссийский призыв услышан в Белом доме? С ним Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Брутеру, американисту, политическому обозревателю, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований. Примет ли американский президент совет британского премьера к сердцу?

«Между Трампом и Терезой Мэй есть принципиальное различие. Трамп привык все определять, что называется, на вес и на стоимость. Я думаю, что если не весь его президентский срок, то, по крайней мере, его первые годы эта привычка будет определять все его действия. Трамп вообще не любит идеологем. Тереза Мэй же, в свою очередь, их очень любит. Все эти разговоры о том, что с Россией нужно контактировать с позиции силы, что ее нужно остерегаться, — Трампу все это покажется чем-то от лукавого. Для него они лишены смысла. С его точки зрения, если ты хочешь добиться результата, то ты должен взаимодействовать со всеми, кто оный результат может тебе гарантировать», — приводит свою точку зрения политолог.

Россия сейчас — не враг Западу и, в определенном смысле, даже не конкурент, добавляет он. У России с западными странами сейчас гораздо больше общего, нежели различного. То, что отношения между ними сейчас дошли, фактически, до холодной войны — на 90% вина западного политического истеблишмента, решившего, что с РФ всегда следует разговаривать с позиции силы, иначе она сама станет слишком сильной и начнет угрожать уже тебе. Дональд Трамп, к счастью, не принадлежит к этим излишне подозрительным политическим элитам. Он должен понимать, что манера всегда, везде и со всеми взаимодействовать с позиции силы будет абсурдной для США в современных условиях. Такая линия поведения всегда, в той или иной степени, приводит лишь к новым конфликтам.

«Сейчас Трамп действительно стоит перед выбором. Но не будем забывать, что после его победы на американских выборах у него еще какое-то время будет в наличии карт-бланш на реализацию своих собственных идей. Мне кажется, недавно он сказал целиком верную вещь относительно антироссийских санкций. Санкции — для США это не некая вещь сама по себе, а лишь часть всей системы отношений с Россией. Если с Москвой удастся договориться в целом, то и санкции будут чем-то совершенно неуместным. Если договориться не получится, то нужно не просто продлевать санкции, а вообще определять принципиально новую линию поведения и новый порядок отношений с РФ. Договариваться, впрочем, всегда лучше», — подводит итог Владимир Брутер.