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Происшествия
Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками в Подмосковье, есть жертвы

Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками в Подмосковье, есть жертвы

11:33  28 Января 2017
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Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 28 января. Серьезное ДТП произошло на федеральной автотрассе под Москвой: столкнулись микроавтобус и две легковушки. Сообщается о погибших и пострадавших. 

Уточняется, что инцидент произошел в Волоколамском районе, на 130-м километре автодороги М-9 «Новая Рига». 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии один человек погиб, еще семеро получили ранения и были госпитализированы. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. 

Несколько дней назад сотрудник ДПС столицы спас тонущую в Москве-реке девушку, автомобиль которой в результате ДТП вылетел с набережной. Мужчину за его геройский поступок представят к государственной награде, сообщает «Национальная служба новостей»

Владимир Багров
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