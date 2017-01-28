Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 28 января. Серьезное ДТП произошло на федеральной автотрассе под Москвой: столкнулись микроавтобус и две легковушки. Сообщается о погибших и пострадавших.

Уточняется, что инцидент произошел в Волоколамском районе, на 130-м километре автодороги М-9 «Новая Рига».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии один человек погиб, еще семеро получили ранения и были госпитализированы. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Несколько дней назад сотрудник ДПС столицы спас тонущую в Москве-реке девушку, автомобиль которой в результате ДТП вылетел с набережной. Мужчину за его геройский поступок представят к государственной награде, сообщает «Национальная служба новостей».