ИГ переносит центры управления из Эль-Баб на севере Сирии

Алеппо, 28 января. Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) начали покидать позиции в сирийском городе Эль-Баб на севере страны.

Как пишет турецкое издание Hurriyet, боевики переносят центры управления город Тадеф южнее Эль-Баба. По данным издания ИГ готовится покинуть город в связи с операцией Турции.

Накануне, как сообщала «Газета.ру», ВКС России и ВВС Турции провели совместную операцию против боевиков ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. В ходе операции были уничтожены несколько укрепленных опорных пунктов, а также три пункта управления и узла связи боевиков.