Жители ДНР остались без газа после обстрелов ВСУ

Донецк, 28 января. ВСУ в ночь на субботу обстреляли села на юге ДНР. В результате населенный пункт Заиченко остался без газоснабжения. Об этом сообщил глава местной администрации Анатолий Яновский.

Он уточнил, что ВСУ обстреливали прифронтовые территории республики вплоть до полуночи. Украинскими снарядами был поврежден газопровод в селе Заиченко. Кроме того, получили повреждения два жилых дома в селе Коминтерново.

«Информации о пострадавших не поступало», — уточнил Яновский Донецкому агентству новостей.