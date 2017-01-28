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Стала известна причина смерти народного артиста Белоруссии Александра Тихановича

Стала известна причина смерти народного артиста Белоруссии Александра Тихановича

11:07  28 Января 2017
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Стала известна причина смерти народного артиста Белоруссии Тихановича

Москва, 28 января. Народный артист Белоруссии, член ВИА «Верасы» Александр Тиханович умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Анастасия.

Тиханович скончался на 65-м году жизни. Дочь артиста поблагодарила всех, кто на протяжении жизни Тихановича находился рядом с ним.

«Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в последний и очень непростой год», — написала Анаставия в Instagram.

#александр тиханович
Катерина Михайлиди
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