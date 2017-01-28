Стала известна причина смерти народного артиста Белоруссии Александра Тихановича

Москва, 28 января. Народный артист Белоруссии, член ВИА «Верасы» Александр Тиханович умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Анастасия.

Тиханович скончался на 65-м году жизни. Дочь артиста поблагодарила всех, кто на протяжении жизни Тихановича находился рядом с ним.