Киев не будет расследовать осквернение Польского военного кладбища в Быковне

Киев, 28 января. Полиция Киева заявила дирекции Польского военного кладбища в Быковне, что осквернение мемориала – «дело рук кремлевских агентов», поэтому «расследовать его бессмысленно», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Корреспондент ФАН с группой журналистов побывал в поселке Быковня (находится в черте Киева), где накануне вандалы пытались сломать вход на польскую часть кладбища, а также разрисовали мемориал надписями «СС Галичина» и «ОУН-УПА» (обе организации запрещены в РФ). Инцидент произошел в ночь на 25 января.

Мемориал серьезно пострадал – как сообщил корреспонденту ФАН директор кладбища, нападавшие, число которых оценивается в 7-10 человек, использовали мощный домкрат, которым смогли наклонить колонну польской части мемориала.

Кроме того, использовалась очень прочная краска, которую пока не смогли смыть сотрудники кладбища.

Директор также рассказал со ссылкой на свидетелей, что нападавшие вели себя очень нагло, не опасались охраны. «Эти националисты всегда вооружены, они очень опасны, могут убить кого угодно. Наша охрана не вооружена, это обычные люди. Противостоять подобным бандитам должна полиция», - заявил директор.

При этом он сообщил, что полицейские на следующий день приезжали на осмотр места происшествия, но сразу заявили, что «расследовать тут нечего», потому что «очевидно, что это сделали кремлевские агенты», «которые тут же уехали обратно в Москву».





Пресс-служба Киевской полиции распространила заявление, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений». Однако, там не смогли дать ответы на вопросы: кто расследует это дело, почему не проведен опрос свидетелей, кто подозревается в преступлении. По свидетельству местных жителей, подобные инциденты на кладбище происходят регулярно и ни разу виновные не были найдены.

Однако, на этот раз польский МИД направил в МИД Украины дипломатическую ноту с требованием расследовать дело и найти осквернителей захоронений.

Для Украины очередная выходка националистов – серьезная имиджевая потеря. Последние три года власти страны буквально заискивали перед своим западным соседом. Так, даже вагоны киевского метрополитена были перекрашены в рекламных целях, популяризируя Польшу.

Однако реальность выглядит иначе – поляки и украинцы все чаще ссорятся. Не исключено, что акт вандализма на кладбище в Быковне – это ответ радикалов на события декабря прошлого года, когда польские ветераны, воевавшие с националистами ОУН-УПА, прошли маршем по приграничному с Украиной городу Перемышль, протестуя против реабилитации нацизма в соседней Украине.

В результате инцидента СБУ запретила на 5 лет въезд в страну мэру Перемышля Роберту Хоме, что вызвало в Польше шквал шуток по поводу бессмысленности самой идеи ездить на Украину. После этого Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд Роберту Хоме. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.