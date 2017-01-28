Автомобиль стритрейсерши Багдасарян задержали в Москве за нарушение ПДД

Москва, 28 января. Автомобиль, принадлежащий участнице гонок на Gelandewagen Маре Багдасарян, был задержан сотрудниками столичной ДПС за очередное нарушение правил дорожного движения. Правда, на сей раз Багдасарян выступила в роли пассажирки, а за рулем находился ее друг.

Уточняется, что Багдасарян пригласили в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. После того как опрос был закончен, девушку из отделения забрали друзья. Однако проехали они немного: уже на Университетском проспекте авто, принадлежащее Багдасарян, остановили сотрудники ДПС. Молодой человек, находившийся за рулем, нарушил правила дорожного движения.

«После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Багдасарян заплатила все штрафы за нарушение ПДД.