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Политика
Трамп уделяет беседе с Путиным наибольшее значение — Пушков

Трамп уделяет беседе с Путиным наибольшее значение — Пушков

10:41  28 Января 2017
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Трамп уделяет беседе с Путиным наибольшее значение — Пушков

Москва, 28 января. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что телефонный разговор с Путиным стоит особняком среди прочих контактов нового президента США Дональда Трампа с остальными мировыми лидерами. 

«Схема контактов Трампа вполне традиционна: визит Мэй, телефонные переговоры с союзниками. Особняком стоит беседа с Путиным. Она имеет наибольшее значение», — написал Пушков в Twitter. 

Накануне «Национальная служба новостей» сообщала о том, что телефонный разговор между Путиным и Трампом может состояться в эту субботу. Одной из тем, которая будет затронута в ходе разговора, станет борьба с международным терроризмом. 

#владимир путин #дональд трамп #алексей пушков
Владимир Багров
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