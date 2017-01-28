Трамп уделяет беседе с Путиным наибольшее значение — Пушков

Москва, 28 января. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что телефонный разговор с Путиным стоит особняком среди прочих контактов нового президента США Дональда Трампа с остальными мировыми лидерами.

«Схема контактов Трампа вполне традиционна: визит Мэй, телефонные переговоры с союзниками. Особняком стоит беседа с Путиным. Она имеет наибольшее значение», — написал Пушков в Twitter.

Накануне «Национальная служба новостей» сообщала о том, что телефонный разговор между Путиным и Трампом может состояться в эту субботу. Одной из тем, которая будет затронута в ходе разговора, станет борьба с международным терроризмом.