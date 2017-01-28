Специалисты назвали основную причину крушения Ту-154

Москва, 28 января. Основной версией причины катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море 25 декабря 2016 года, является ошибка экипажа. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав записи параметрического самописца.

По данным специалистов, серьезных отклонений в работе систем воздушного судна зафиксировано не было, до столкновения с водой они работали исправно.

В настоящее время члены объединенной технической комиссии изучают действия экипажа, выясняя, что именно могло привести к катастрофе. Восстановить последовательность событий не удается из-за низкого качества данных. Трудность состоит в том, что для расшифровки бортового самописца необходимо оборудование и специалисты, которые у военных экспертов на сегодняшний день нет, сообщает Ura.ru.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ ТУ-154 потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и артисты Ансамбля имени Александрова.

Как сообщала НСН, глава МЧС России Владимир Пучков ранее заверил, что необходимые действия на месте крушения Ту-154 будут продолжаться, сколько потребуется.