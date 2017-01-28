Солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу

Минск, 28 января. Участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу. Об этом сообщила дочь артиста Анастасия в Instagram.

Анастасия сообщила, что ее отец ушел из жизни в возрасте 64 года.

Девушка поблагодарила всех, кто был рядом с ее отцом на протяжении его жизненного пути, в особенности, последнего непростого года.

Напомним, народный артист Белоруссии Александр Тиханович родился в Минске 13 июля 1952 года. В 1973 году он вошел в состав ВИА «Верасы».