Солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу
Минск, 28 января. Участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу. Об этом сообщила дочь артиста Анастасия в Instagram.
Анастасия сообщила, что ее отец ушел из жизни в возрасте 64 года.
Девушка поблагодарила всех, кто был рядом с ее отцом на протяжении его жизненного пути, в особенности, последнего непростого года.
Напомним, народный артист Белоруссии Александр Тиханович родился в Минске 13 июля 1952 года. В 1973 году он вошел в состав ВИА «Верасы».
...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ -- Reast in Peace, my love, my daddy❤️