Стало известно, кто из россиян вошел в топ-100 игроков НХЛ

Вашингтон, 28 января. В ночь с 27 на 28 января в Национальной хоккейной лиге озвучили сотню лучших игроков за всю историю спортивной организации. Об этом сообщает ТАСС.

В престижный ТОП, подготовленный к 100-летию с момента создания НХЛ, попали и россияне в количестве четырех человек. Это - Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

Отмечается, что экспертами векового рейтинга стали как руководители, тренеры и игроки клубов Национальной хоккейной лиги, так и представители прессы, руководство IIHF. Россию в голосовании «представлял» Игорь Куперман.