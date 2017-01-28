Ученые рассказали, от каких болезней защищает кофе

Гарвард, 28 января. Британские ученые в ходе очередных многолетних исследований отчитались по их итогам о пользе употребления кофе.

Как оказалось, все те, кто не представляет свою жизнь без парочки-троечки чашек бодрящего ароматного напитка, меньше подвержены риску болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Также кофе защищает организм от мерцательной аритмии, а также предотвращает появление сахарного диабета. Кроме того, у кофеманов выше устойчивость клеток печени к алкоголю, т.е. кофе спасает от цирроза. Главное — не смешивать.

И главный фактор, на котором заостряют внимание ученые — замедление процессов старения, поэтому заядлые кофеманы выглядят моложе своих ровесников.