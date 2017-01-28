Ученые вырастили в лаборатории кристаллы времени

Вашингтон, 28 января. Ученые создали в лаборатории новую форму материи — кристаллы времени. Их особенность в том, что атомная структура повторяется не только в пространстве, но и во времени. Об этом сообщает Physical Review Letters.

Две независимые группы ученых утверждают, что создали в лабораториях кристаллы времени. Создание кристаллов подтверждает существование принципиально новой формы материи.

Ученые на протяжении многих лет изучали материю, которая находится в «равновесии», например, металлы и непроводники. Однако выяснилось, что в мире существует множество видов материи, которая не находится в равновесии. Один из них — кристаллы времени, структура которых повторяется не только в пространстве, но и во времени.