Рубль к концу недели укрепился после двухдневного падения
Москва, 28 января. Отыграв, все, что потерял на протяжении двух предыдущих дней, рубль «на позитиве» закончил рабочую неделю.
Как сообщает «RT на русском», подобный расклад не подтвердил пессимистические ожидания аналитиков, которые ждали худшего в условиях новой экономической политики Дональда Трампа.
Причиной тому, по мнению экспертов, незначительные интервенции ЦБ, которые в общем объеме не могут повлиять на курс отечественной валюты, а также стабильные цены на нефть марки Brent в районе 55 долларов за баррель.
Однако, многое на рынке, как в одну, так и в другую сторону, может поменяться после телефонного разговора президентов России и США. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на сегодня 20:00 (мск).
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