Год Огненного Петуха по китайскому календарю вступил в права этой ночью

Пекин, 28 января. Традиционными танцами львов и красочными ярмарками в ночь на субботу жители Китая встретили Новый год по восточному календарю. Астрологи предрекают, что год будет благоприятным для создания семьи.

Животное-покровитель нового года Огненный Петух символизирует молодость, силу, надежду и чистоту. Астрологи предрекают благоприятный год для семейной жизни. Год Петуха предвещает пополнение во многих семьях, а одиночек ждут судьбоносные встречи.

Самые зрелищные мероприятия уже традиционно состоялись в Храме Земли на севере Пекина. Как сообщает РИА Новости, утром в субботу артисты исполнили «танец львов», призванный распугать недобрые силы. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую совершали императоры династии Цин. Помимо этого в Храме Земли проходит самая большая в столице Китая новогодняя ярмарка.

Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Как сообщает «Газета.ру», официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 2 февраля.