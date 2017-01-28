Ученые рассказали, как по состоянию глаз выявить семь серьезных заболеваний

Москва, 28 января. Состояние глаз и некоторые довольно распространенные симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, предупреждают ученые.

Ощущение, что перед глазами все «плывет», может говорить о том, что у человека имеются проблемы с притоком крови к глазам и головному мозгу. Это также может служить одним из показателей инсульта.

Выпуклые глаза свидетельствуют о проблемах с щитовидной железой, устранить которые можно медикаментозным лечением или хирургическим вмешательством.

Пелена перед глазами, а также проблемы со зрением в темное время суток могут развиться на фоне диабета. Если симптомы запустить, может развиться диабетическая ретинопатия — разрывы мелких сосудов в глазах.

Возникновение мутного кольца вокруг роговицы глаза свидетельствует о высоком уровне холестерина в крови, а опущение век — о миастении, которая ослабляет иммунную систему и мышечный аппарат. Пожелтение белков глаз говорит о проблемах с печенью.

Подергивание век — также симптом, который заставляет побеспокоиться. Подергивание может возникнуть от стресса, злоупотребления кофе и т.д., а если ему сопутствуют заикание, энурез или трудности при ходьбе, это может быть рассеянный склероз, сообщает электронная газета «Век».