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Ученые выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

Ученые выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

9:17  28 Января 2017
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Ученые выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

Вашингтон, 28 января. Ученые из НАСА придумали самый легкий способ поиска следов жизни, в том числе, на спутниках Сатурна и Юпитера — Энцеладе и Европе. Об этом пишет журнал Analytical Chemistry.

Издание отмечает, что поиск живого и разумного во вселенной давно среди приоритетов исследователей. Однако под словом «живое» ученые могут подразумевать что угодно, включая элементарный атом или  молекулу.

Ученые выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

Помимо поиска живого, ученые также постоянно изыскивали удобные способы инструменты для поиска и, кажется, нашли самый простейший: искать жизнь за пределами Земли можно с помощью простой реакции — связывание аминокислот со светящимися веществами.

Как говорят ученые, новый способ позволит исследователям понять, какие аминокислоты в исследуемых образцах попали из неживых источников, а какие стали порождением жизни.
 

Алексей Громов
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