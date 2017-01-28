Ученые выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

Вашингтон, 28 января. Ученые из НАСА придумали самый легкий способ поиска следов жизни, в том числе, на спутниках Сатурна и Юпитера — Энцеладе и Европе. Об этом пишет журнал Analytical Chemistry.

Издание отмечает, что поиск живого и разумного во вселенной давно среди приоритетов исследователей. Однако под словом «живое» ученые могут подразумевать что угодно, включая элементарный атом или молекулу.

Помимо поиска живого, ученые также постоянно изыскивали удобные способы инструменты для поиска и, кажется, нашли самый простейший: искать жизнь за пределами Земли можно с помощью простой реакции — связывание аминокислот со светящимися веществами.

Как говорят ученые, новый способ позволит исследователям понять, какие аминокислоты в исследуемых образцах попали из неживых источников, а какие стали порождением жизни.

