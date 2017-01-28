Более 20 домов в Пензе остаются без отопления в 18-градусный мороз

Пенза, 28 января. В результате аварии на Пензенской ТЭЦ-1 без тепла утром в субботу по-прежнему остаются жители 23 домов. Отопление объектов социальной сферы полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 6.00 мск субботы без отопления остаются 23 дома в микрорайоне Север. Глава городской администрации утром лично проверил ход восстановительных работ.

«Средняя температура в жилых помещениях составляет от 15 до 18 градусов», — уточняется в сообщении.

Отопление в социально важных объектах восстановлено полностью.

Напомним, авария на ТЭЦ-1 в Пензе произошла в четверг днем. Погиб один человек. Кроме того, произошло четыре прорыва на тепломагистралях города.