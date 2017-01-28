Белоруссия подарит Сербии истребители МиГ-29 и ЗРК «Бук»
Белград, 28 января. Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщил министр обороны страны Зоран Джорджевич.
В интервью белградской газете «Политика» по возвращении из Минска Джорджевич сообщил, что условием безвозмездной передачи техники станет оплата ремонта и модернизации полученного оборудования Сербией.
Также глава минобороны Сербии сообщил, что с Белоруссией ведутся переговоры о покупке систем С-300В и С-300П. Однако, по его словам, будут ли поставлены комплексы на вооружение в армию Сербии, «зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей».
Кроме того, Джорджевич отметил, что для Сербии интересны также белорусские грузовики и строительная техника.
Делегация правительства Сербии во главе с премьером Александром Вучичем находилась с визитом в Белоруссии 26-27 января. Стороны подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.