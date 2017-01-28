ФАН публикует список пострадавших при наезде авто на остановку в Москве

Москва, 28 января. Стали известны имена пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает L!FE.

В списках пострадавших значатся: 42-летний С. Сугробов, А. Барышев (45 лет) и К. Курмалев 57 лет. Кроме того, как раньше сообщал ФАН, также в аварии пострадал водитель легкового авто.

Напомним, что смертельная авария случилась на Кутузовском проспекте в Москве ранним утром 28 января. ВАЗ-2114 влетел в остановку, где в то время бригада рабочих расчищала снег.

В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, еще четверо были ранены. По предварительным данным, виновник аварии — водитель, который не справился с управлением в условиях гололеда.