Новейший истребитель МиГ-35 поможет ВКС РФ в Сирии 

Москва, 28 января. Новейший российский истребитель МиГ-35, представленный на презентации в пятницу, нужен российским ВКС для решения задач в Сирии. Об этом журналистам заявил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

Бондарев отметил, что в локальных конфликтах, таких как в Сирии, необходимы именно такие истребители, как МиГ-35.

Главнокомандующий ВКС РФ добавил, что в ближайшее время на МиГ-35 перейдет вся истребительная авиация России. Оборонное ведомства собирается приобрести 170 самолетов МиГ-35 в скором времени.



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Ранее «Газета.ру» сообщала, что на новые МиГ могут быть оснащены лазерным оружием любого вида.