Красноярский стрелок, устроивший погром в на улицах города, задержан полицией

Красноярск, 28 января. Полиция задержала мужчину, который разгромил торговый павильон и устроил стрельбу из охотничьего ружья на улице города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов в Красноярске. Сообщается, что 28-летний местный житель сначала несколько раз выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья «Сайга» у себя дома. После этого злоумышленники отправился в один из торговых павильонов города и устроил в нем разгром.

Очевидцы преступления вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину и изъяли у него оружие. Сообщается, что оно официально зарегистрировано на задержанного злоумышленника. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.