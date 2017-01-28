Ученые рассказали, почему инопланетяне похищают людей

Москва, 28 января. Группа в составе ученых из разных стран, задавшись целью понять, для чего же инопланетяне похищают людей, пришла к неожиданному выводу.

Как пишут американские СМИ, выяснилось, что инопланетяне не проявляют к землянам никакого интереса, и, соответственно, не похищают людей. А все факты о якобы пребывании на бортах внеземного происхождения — просто выдумка.

При этом, зачастую «похищенные» инопланетянами сами верят в случившееся, однако на деле оказывалось, что эта всего лишь сильная фантазия, которую бедолагу принимали за явь.

