Суд в США решил не отклонять иск о пытках в тюрьмах ЦРУ

Спокана (США), 28 января. Окружной американский суд не стал отклонять иск от бывших узников секретных тюрем США и начнет рассмотрение дела в июле 2017 года. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ответчики по иску — психологи Джеймс Митчелл и Брюс Джессен, разработавшие для ЦРУ методику пыток, пытались опротестовать судебное преследование на основании того, что они относятся к федеральному правительству.

Однако суд, приняв во внимание то, что подавшие иск жертвы пыток не были признаны представителями вооруженного противника, а значит — не должны были привлекаться к издевательствам, дал зеленый свет процессу.

К слову, это своего прецедент в судебной системе США: ранее подобные иски неизменно отклонялись.

