Болт рассказал, как вернул золотую медаль Олимпиады 2008 года в МОК

Лозанна, 28 января. Ямайский бегун Усейн Болт вернул в Международный олимпийский комитет выигранную на Олимпиаде 2008 года золотую медаль. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это тяжело, что я должен вернуть одну из моих медалей, но я уже сделал это, потому что таковы требования МОК», — заявил Болт.

Ранее электронное издание «Газета.ru» сообщало, что МОК намерен лишить Усейна Болта выигранной в эстафете 4 по 100 метров на Олимпиаде 2008 года золотой медали. Причиной суровой меры стало то, что в допинг-пробе партнера Болта по эстафете Несты Картера были обнаружены запрещенные вещества. Кроме Болта медалей лишились другие участники команды Ямайки: Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер.