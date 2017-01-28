Донбасс: ВСУ трижды за сутки открывали огонь по территории ЛНР

Луганск, 28 января. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР.

Так, из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ киевские силовики открыли огонь по территории села Пришиб с направления села Трехизбенка.



Под обстрел попал также район памятника князю Игорю. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ с направления Станицы Луганской.

Территорию поселка городского типа Фрунзе ВСУ обстреляли из вооружения БМП с направления села Крымское.

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Отметим, накануне «Газета.ру» сообщала о гибели Валерия Болотова, первого главы ЛНР и одного из авторитетных командиров донбасского ополчения.