Евролига: ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес»

Москва, 28 января. Московские армейцы в очередном матче баскетбольной Евролиги на домашнем паркете обыграли турецкий «Анадолу Эфес». Об этом сообщает «Газета.ru».

Матч 20-го тура евросостязания закончился уверенной победой столичного ЦСКА со счетом 80:77. Впрочем, в четвертой четверти болельщикам армейцев пришлось глотать валидол: первые три периода остались за хозяевами — 25:24, 17:11, 23:17, однако в последние 10 минут гости «привезли» плюс десять — 15:25.

Победа в 20-м туре позволила красно-синим закрепиться на первом месте Евролиги. Самым забивным у ЦСКА стал де Коло с 14 очками, у «Анадолу Эфес» — Эртель (24 очка).