Мексика потратит 47,5 млн долларов на защиту своих мигрантов в США

Мехико, 28 января. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето собирается направить дополнительно 1 млрд песо (около 47,5 млн долларов) на мероприятия по защите мексиканских мигрантов в США в условиях ужесточения отношений двух стран.

Как сообщил журналистам глава сената Мексики Пабло Эскудеро, президент дал поручение министру финансов направить 1 млрд песо на консульскую помощь и защиту мигрантов. При этом подчеркивается, что президент пообещал выделить больше средств, если понадобится.

Ожидается, что деньги выделят из сэкономленных за счет отказа от строительства нового здания Национального избирательного института. Экономия от этого решения составила чуть более 1 млрд песо.

Напомним, отношения США и Мексики обострились после инаугурации нового президента Штатов Дональда Трампа, который в первые же дни своего правления подписал указ о строительстве стены вдоль границы с Мексикой. При этом Трамп потребовал, чтобы Мехико оплатил ее постройку.

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