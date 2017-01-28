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Донбасс: в ЛНР прошел день памяти жертв Холокоста

Донбасс: в ЛНР прошел день памяти жертв Холокоста

8:00  28 Января 2017
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Донбасс: в ЛНР прошел день памяти жертв Холокоста

Луганск, 28 января. В ЛНР прошли мероприятия, посвященные дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Серия мероприятий в день памяти Холокоста прошла в Славяносербском районе республики. Сначала активисты детско-юношеского движения  «Молодая гвардия» раздали жителям района около 500 брошюр с информацией о Холокосте. Позже состоялось возложение цветов к Вечному огню на братской могиле. Во время церемонии память погибших от рук фашистского режима и их пособников почтили минутой молчания.

В завершение дня в районной библиотеке прошел вечер «Памяти набат». На мероприятии собравшимся напомнили о «лагерях смерти» и о проводившемся целенаправленном уничтожении нацистами всех «неарийцев».

Алексей Громов
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