Годовалый ребенок погиб на пожаре в Якутии

Бердигестях (Якутия), 28 января. Тело годовалого ребенка нашли спасатели при разборе пожара в населенном пункте Бердигестях Горного района Якутии. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, сильнейший пожар в селе начался накануне вечером — загорелся 8-квартирный жилой дом. Очаг пожара был в квартире многодетной матери, двое детей с родительницей успели выбраться из здания, а двухлетний мальчик — нет.

Всего же из дома были эвакуированы 13 человек, в числе которых — семеро детей. Пострадала мать погибшего ребенка, которая получила 22% ожогов тела и была госпитализирована.

Добавим, что спасатели не смогли справиться с огнем в течение 13 часов. По предварительным данным причиной происшествия стало замыкание электропроводки.

