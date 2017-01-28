Билл Гейтс и Уоррен Баффет поддержали Трампа, пообещав США развитие

Вашингтон, 28 января. США смогут преодолеть раскол и продолжить развитие при Дональде Трампе. Об этом во время выступлений в Колумбийском университете заявили Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Выступая перед публикой оба миллиардера лестно высказались в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации. Уоррен Баффет посетовал, что политиков трудно заставить строить долгосрочные планы, поскольку их больше заботит собственное переизбрание, чем стоящие перед страной стратегические цели. Тем не менее, миллиардер выразил уверенность в том, что при Трампе США будут двигаться вперед.

Бил Гейтс заявил, что администрация Трампа еще слишком молода и пока неизвестно, как воплотятся в жизнь ее приоритеты. При этом миллиардер отметил, что Белый дом и Конгресс США «инициируют замечательные вещи».