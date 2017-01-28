Российские ученые нашли способ уничтожения раковых стволовых клеток

Новосибирск, 28 января. Группа ученых Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН обнаружила уникальные свойства клеток, открывающие новые перспективы в лечении рака, сообщает пресс-служба Института.

В сообщении подчеркивается, что одним из самых значимых открытий, касающихся лечения рака, является открытие раковых стволовых клеток, которое было сделано в 1991 году. «В результате их изучения, ученые пришли к выводу, что любое злокачественное новообразование (неоплазия) развивается из одной клетки. Сами по себе они составляют лишь небольшую популяцию опухолевых клеток. Однако, будучи истинно стволовыми клетками, они (и только они) способны к неограниченному числу делений и постоянному самовоспроизведению», — сообщили в Институте.

Именно с этим процессом ученые связывают механизм метастаз опухоли и внезапные рецидивы.

Группа ученых во главе с завлабораторией индуцированных клеточных процессов д.б.н. Сергеем Богачевым обнаружила у раковых стволовых клеток уникальное свойство: они оказались способны захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК.

Благодаря этому специалисты смогли буквально пометить раковые стволовые клетки: в ДНК-зонд был введен специфический флуорохромный краситель. Из-за этого клетки засветились красным цветом.

Подобное поможет отследить эффективность лечения: все ли клетки рака уничтожены.

«Новая стратегия лечения, основанная на обнаруженном природном механизме поглощения клетками фрагментов ДНК, может быть применима к большинству разновидностей раковых опухолей», — заявили ученые.