Упавший в бассейн с ОЯТ кран демонтировали в Японии

Токио, 28 января. Демонтирован упавший неделю назад в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС «Такахама» строительный кран. Об этом сообщает компания Kansai Electric Power.

Сообщается, что работы по демонтажу 110-метровой стрелы крана продлились всю неделю. Конструкцию разрезали на восемь частей и убрали от бассейна с отработавшим ядерным топливом.

Напомним, 21 января возле второго энергоблока АЭС «Такахама» из-за сильного ветра упала 110-метровая стрела строительного крона. Металлическая конструкция обрушилась на строение, в котором охлаждалось отработавшее ядерное топливо. В результате падения крана пострадали крыша помещения и часть стены, бассейн с ядерным топливом остался невредим.