Сирия: российские военные за сутки провели шесть гуманитарных акций

Алеппо (Сирия), 28 декабря. Шесть гуманитарных акций, помощь в которых была оказана более чем четырем тысячам мирных жителей, провели военные России в Сирии. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон.

Уточняется, что в Алеппо по-прежнему функционируют сразу несколько точек распределения горячего питания и пунктов выдачи вещей первой необходимости. Так за минувшие сутки жители из шести районов города получили около четырех тонн хлеба и полторы тысячи порций еды.

Продолжает оказываться мирному населению САР и медицинская помощь. Так, только в населенных пунктах провинции Алеппо российскими мобильными врачебными бригадами высококвалифицированная помощь была оказана более 130 местным жителям.

Сообщают в Центре о продолжении работ по разминированию освобожденных кварталов восточного Алеппо. Так, в течение дежурных суток удалось разминировать территорию размером более 70 гектаров.