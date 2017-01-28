Правительство Аргентины обеспокоено строительством стены на границы США и Мексики

Буэнос-Айрес, 28 января. Правительство Аргентины высказало обеспокоенность планами Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Об этом сообщает МИД страны.

Правительство Аргентины в своем заявлении напомнило, что отношения между всеми странами должны строиться на основе диалога, и выразило обеспокоенность односторонним решением президента США возвести стену на границе с Мексикой.

«В связи с этим республика выражает обеспокоенность односторонней инициативой о строительстве стены между Соединенным Штатами и Мексикой», — говорится в заявлении.

Также правительство Аргентины выразило надежду, что спорный вопрос обе страны смогут решить на основе взаимного уважения путем диалога.