Wikipedia потратит на борьбу с троллями 500 тысяч долларов

Вашингтон, 28 января. Для борьбы с троллингом и другими актами вандализма на сайте в «Википедии» планируют освоить до полумиллиона долларов. Об этом информирует агентство Associated Press.

Как уточняется, денежные средства фонду «Викимедия» для этих целей пожертвовал Крейг Ньюмарк, основатель сайта бесплатных объявлений Craigslist. По словам мецената, борьба с «троллингом и притеснениями» имеет огромное значение для успешной работы проекта.

Полученные средства планируется потратить на создание необходимых инструментов и алгоритмов, которые помогут в борьбе с недобросовестными пользователями — например, их своевременной блокировке.

Как ожидается, эффект от планируемых мер не заставит себя ждать, и улучшения в работе портала можно будет увидеть в обозримом будущем.

