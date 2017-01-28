Сотрудник Росгвардии обезвредил напавшего на него при задержании мужчину

Москва, 28 января. Сотрудник вневедомственной охраны ранил из табельного оружия напавшего на него при задержании мужчину.

Инцидент произошел у торгового центра на 32 км внешней стороны МКАД. Патрулировавший район наряд группы задержания Ленинского ОВО Росгвардии Московской области увидел, как трое злоумышленников напали на мужчину. При виде людей в форме два из них попытались спастись бегством, а третий с осколком стеклянной бутылки набросился на сотрудника Росгвардии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Московской области сообщает ТАСС.

В Ведомстве отмечают, что перед тем как открыть огонь по нападавшему, сотрудник Росгвардии неоднократно предупреждал его и произвел несколько выстрелов в воздух, но мужчина не отреагировал. Тогда правоохранитель произвел два выстрела по ногам нападавшего. Сам сотрудник Росгвардии в результате нападения получил ранение руки осколком бутылки.