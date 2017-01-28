Автомобиль сбил людей на остановке в Москве

Москва, 28 января. Один человек погиб, еще несколько получили травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщили в столичном ГИБДД, авария случилась ранним утром в субботу 28 января. Примерно в 04:20 водитель на ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справившись с управлением, вылетел с дороги на остановку общественного транспорта.

В это время там работала бригада рабочих, которая расчищала снег. В итоге смертельного ДТП один из рабочих погиб, еще трое были травмированы, кроме того, госпитализация понадобилась водителю «Жигулей».

На месте происшествия работает сотрудники ГИБДД. О точных причинах дорожно-транспортного происшествия будет сообщено позднее.

